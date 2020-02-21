Macaristan'dan Türkiye'ye destek! Yakında en büyük 10 ülkeden biri olacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin yakında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine sahip olacağını belirterek, AB'nin ikiyüzlü davrandığını söyledi.

AB üyeliği konusunda Türkiye'ye karşı iki yüzlü bir oyun oynadığını belirten Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Türk ekonomisi yakında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak ve Avrupa içinde en büyük nüfusa sahip ülkelerden biri. Nüfus ve ekonomi bakımından çok güçlü bir komşu ve bunun dikkate alınması gerek. Biz, Türkiye'ye her zaman destek vereceğiz ve dürüst olacağız" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Szijjarto, müzakerelerin tekrar başlamasının zamanı gelip gelmediğine ilişkin değerlendirmede AB üyeliği konusunda Türkiye'ye karşı iki yüzlü bir oyun oynandığını belirtti.

Türkiye bizim çok saygı duyduğumuz bir ülke

Szijjarto, "Bir ülke ile AB üyeliğini müzakerelerine başlamak ve AB'ye katılım için 27 üyenin de onayı gerek ve dürüst olmak gerekirse bu konuda birlik ve uzlaşı yok. Türkiye bizim çok saygı duyduğumuz bir ülke ve bu yüzden Türkiye'ye karşı bu ikiyüzlü oyunun oynandığını görmek istemiyorum. Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını düşünen ülkelerin bunu açıkça söylemesi gerek ve böylelikle başka çözümlere kapı açılır. Türkiye ile özel bir ortaklık geliştirilebilir çünkü dikkate almamız gereken bir şey var. Türk ekonomisi yakında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak ve Avrupa içinde en büyük nüfusa sahip ülkelerden biri. Nüfus ve ekonomi bakımından çok güçlü bir komşu ve bunun dikkate alınması gerek. Biz, Türkiye'ye her zaman destek vereceğiz ve dürüst olacağız" dedi.

'AB'nin hiç şüphesiz reformlara ihtiyacı var'

Szijjarto, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından AB'nin geleceği ve reforma ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna karşılık da "AB'yi tekrar güçlü görmek istiyoruz ve şunu anlamamız gerek, AB ciddi zorluklarla karşı karşıya ve bu sorunlara ne tür cevaplar verilmesi gerektiği konusunda tartışmalar da doğal ancak ana akımı temsil etmeyen üyelerin bu tartışmalarda yer alıp alamayacağının sorgulanmasının da demokratik olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden evet AB'nin hiç şüphesiz bazı reformlara ihtiyacı var, genişlemeli ve bürokrasi azalmalı." ifadesini kullandı.