Leyla Aydemir cinayeti davasında anneden mahkeme başkanına şok sözler

AĞRI’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına ''Farz edin ki Leyla sizin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti.

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili görülen duruşmaya bugün devam ediliyor.

Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada anne Şükran Aydemir, mahkeme başkanına “Önce Allah’ın adaletine sonra sizin adaletinize güveniyorum. Farz edin ki Leyla sizin kızınız” diyerek duruşma salonunu terk etti. Anne Aydemir, duruşmaya katılmayacağını söyledi. Baba Nihat Aydemir'in de izlediği duruşmada tanıkların ifadelerinin alımına devam edilecek.

Gizli tanıktan şok iddialar

Davanın dünkü duruşmasında ifade veren gizli tanık, "Leyla öldürülmeden kısa süre önce tutuklu sanık olan amcası Yusuf Aydemir'in yanındaydı" iddiasında bulunmuştu. Gizli tanık, aile içerisinde susmaları yönünde bir karar alındığını duyduğunu öne sürerek, "Çünkü aileden hiçkimse bu konuyla alakalı tek kelime konuşmuyordu. Hal ve hareketlerinden bu olayı kimin yaptığını herkesin bildiğini düşünüyorum" demişti..