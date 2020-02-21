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Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk

İDLİB'de Esad güçlerinin hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun saldırıdan bir gün önce "Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk" dediği görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya destekli Esad Rejimi, önceki akşam saatlerinde İdlib'deki Türk askerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki asker şehit olurken beş asker de yaralandı.

Şehit olan askerlerimizden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın yakınlarına göndermek için çektiği videoda yürekleri burkan ifadeler kullanıyor.

"Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk"

Saldırıda Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk ile birlikte şehit olan Tankçı Teğmen Fırıncıoğulları'nın cep telefonu kamerasıyla çekilen videoda şöyle diyor: 

Durum bu... Dünkü uçak saldırısında ucuz kurtulduk, iyi saklandık. Etraf hep böyle... İyi saklandık yani.

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, yarın Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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