Dört büyük takımn başkanları buluştu

TFF Başkanı ve dört büyük takım kulüp başkanları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanının, İstanbul Valiliğinde bir araya geldiği toplantı sona erdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından başkanlar herhangi bir açıklama yapmadan İstanbul Valiliğinden ayrıldı.

Görüşmeyle ilgili İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak." ifadeleri yer aldı.