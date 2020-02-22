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A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

A Spor ekranlarında yayınlanan "8 dakika" programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan ve Argın'ı stüdyodan kovan Setenay Cankat'ın görevine son verildi. Olayın diğer kahramanı Göktuğhan Argın da kanaldan gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde A Spor'da ekrana gelen "8 dakika" programının sunucusu Setenay Cankat ile gazeteci Göktuğhan Argın arasında gergin anlar yaşanmıştı. Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovmuş, Göktuğhan Argın da stüdyoyu terk etmişti.

"Avukatlarım hukuki süreci başlattı"
Bu olayların ardından Setenay Cankat, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Cankat, "Sağlık sorunlarım sebebiyle raporlu olmama rağmen şahsıma bugün gönderilen ihtarnameyle A Spor tarafından iş akdimin feshedildiğini ve dolayısıyla ilişiğimin kesildiğini de siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim. A Spor tarafından alınan bu haksız kararlarla ilgili avukatlarımın hukuki süreci başlattıklarını ne olursa olsun şahsıma ne yapılırsa yapılsın her daim ayakta kalacağımı da beni sevenlere bildiririm. Saygılarımla..." sözleriyle A Spor'dan gönderildiğini açıkladı.

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