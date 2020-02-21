Sivasspor kazandı! Liderlik koltuğunu kaptı

Süper Lig'de 23. haftanın açılış karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında ligin zirvesine oynayan iki ekip, Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 9. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş ile geldi. Sivasspor, VAR incelemesi sonrasında, bu maçla birlikte 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

PUAN DURUMU

(45) Sivasspor

(44) Trabzonspor - 2 maçı eksik

(43) Başakşehir (1 maçı eksik)

(42) Galatasaray (1 maçı eksik)

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

(36) Beşiktaş (1 maçı eksik)

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR

(MAÇ SONUCU)

GOL: 9' Mert Hakan (Pen.)

İLK 11'LER!

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Erdoğan, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Yasin, Fernando, Yatabare.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Musa, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.