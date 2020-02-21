Ömer Faruk Kavurmacı'ya hapis cezası

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'FETÖ'den tutuklu bulunan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 'FETÖ'nün iş dünyası yapılanması (TUSKON) davasından dosyaları ayrılan Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Sait Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.
Tahliyesine karar verildi
Mahkeme, "FETÖ Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'yı 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezaevinde yattığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, firari Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasını hükmetti.
Kayyumun devamına karar verildi
Mahkeme ayrıca Kavurmacı'nın şirketleri üzerindeki kayyumun devamına karar verdi. Öte yandan Mahkeme Kavurmacı'nın şirketleri üzerindeki hisselerine de el konulmasına karar verdi.