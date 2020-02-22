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Ankara'da Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 1,5 ay önce evlendikleri karısı ile tartışan astsubay üstçavuş, silahla önce eşini daha sonra ise kendisini öldürdü.

Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), tartıştığı eşi Özlem Özen'i (34) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerindeki Elif apartmanında meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen nedenle eşi Özlem Özen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Özen, tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini tabanca ile vuran Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

1,5 ay önce evlenmişler
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1,5 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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