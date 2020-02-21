HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'yü destekleyen tweetleri çıkmıştı! O haberi kaldırdı
"ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Patriot verin alalım dedim
Macaristan'dan Türkiye'ye destek! Yakında en büyük 10 ülkeden biri olacak
Bakan Soylu böyle uyardı: Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz
İran Türkiye sınırı kapatılsın deniyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Akademisyen Ceren Damar davasında karar çıktı: Ağırlaştırılmış müebbet yedi
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan’ın yeni partisinin kuruluş tarihi nihayet belli oldu
Leyla Aydemir cinayeti davasında anneden mahkeme başkanına şok sözler
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattında
Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk
Kaza yapan Pegasus pilotuna hastanede büyük şok beyninde tümör çıktı
Allah'ın ahirette yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir günahları ne?
Yorumlar 1 yorum