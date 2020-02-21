Fenerbahçe'de Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.
FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.