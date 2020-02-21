HABER /  AK PARTİ

Erdoğan ve Putin telefonla görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de artan gerginlikle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'deki son gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti ve Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. 

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Irkçı saldırıda öldürülen Türklerin kimlikleri belli oldu
Gram altın rekor tazeledi! Altın fiyatlarında son durum
Fenerbahçe'de Rami'nin sözleşmesi feshedildi
"ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Patriot verin alalım dedim
Macaristan'dan Türkiye'ye destek! Yakında en büyük 10 ülkeden biri olacak
Bakan Soylu böyle uyardı: Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan’ın yeni partisinin kuruluş tarihi nihayet belli oldu
Leyla Aydemir cinayeti davasında anneden mahkeme başkanına şok sözler
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattında
Şehit teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı! Uçak saldırısında ucuz kurtulduk
Kaza yapan Pegasus pilotuna hastanede büyük şok beyninde tümör çıktı
Regaib Kandili geliyor 2020 dini günler takvimi Diyanet
Yorumlar 3 yorum