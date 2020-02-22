Mert Hakan Yandaş gol sevincinde Erol Bulut'a gönderme mi yaptı
Sivasspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 yenerken orta saha oyuncusunun gol sevinci Erol Bulut'a gönderme olarak yorumlandı.
Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor’u ekinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü sona erdi.
Gol sevinci olay oldu: Penaltıdan attığı golün ardından Alanyaspor yedek kulübesine doğru koşan ve saha kenarında sevinen Mert Hakan Yandaş'a Erol Bulut ve Alanyaspor cephesinden tepki geldi. Mert Hakan Yandaş daha sonra Erol Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuştu. Erol Bulut ise, Mert Hakan'a hararetli bir şekilde cevap verdi.
''Samimiyetine inanıyorum": Maçın ardından açıklamalar yapan Erol Bulut "Mert'in sanırım tarafarlarla arasında bir problem olmuş. Önümüzde olmasına gerek yoktu, kenarda da sevinebilirdi. Ama ben samimiyetine inanıyorum" dedi.
''Yanlış anlaşıldıysam Alanyaspor camiasından tekrardan özür dilerim": Erol Bulut'tan sonra konuşan Mert Hakan ise şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir ilk yarı geçirdikten sonra sıkıntılı bir dört haalık süreç yaşadık. Ben duygusal bir insanım. Bazı kesimler bize çok çabuk sırtını döndü. Onlara yönelik bir şeydi. Erol hocaya karşı yapılmış bir hareket yoktu. Öyle bir şeyi asla düşünemem. İçinde yaşadığım 4 haalık sürecin birikmesiyle zaten gözlerimi kapatarak yaptım. Yanlış anlaşıldıysam Alanyaspor camiasından tekrardan özür dilerim"