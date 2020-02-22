Mert Hakan Yandaş gol sevincinde Erol Bulut'a gönderme mi yaptı

''Yanlış anlaşıldıysam Alanyaspor camiasından tekrardan özür dilerim": Erol Bulut'tan sonra konuşan Mert Hakan ise şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir ilk yarı geçirdikten sonra sıkıntılı bir dört haalık süreç yaşadık. Ben duygusal bir insanım. Bazı kesimler bize çok çabuk sırtını döndü. Onlara yönelik bir şeydi. Erol hocaya karşı yapılmış bir hareket yoktu. Öyle bir şeyi asla düşünemem. İçinde yaşadığım 4 haalık sürecin birikmesiyle zaten gözlerimi kapatarak yaptım. Yanlış anlaşıldıysam Alanyaspor camiasından tekrardan özür dilerim"