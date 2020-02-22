12 Dev Adam Hollanda'ya boyun eğdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. 12 Dev Adam karşılaşmayı 72-65 kaybetti.
2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, gruptaki ilk maçında Hollanda ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk periyot Hollanda'nın 18-17'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarı da Hollanda 41-38 önde kapattı.
Karşılaşmanın 3. periyodu 54-54 eşitlikle sona erdi.
12 Dev Adam karşılaşmayı 72-65 kaybetti.