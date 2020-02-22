Mehmet Ali Dim: Kirli ellerini üzerimizden çeksinler

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ''KGK’nın başarısını hazmedemeyenler kirli ellerini üzerimizden çeksinler.'' dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter paylaşımları ve basın açıklamaları üzerinden yapılan spekülatif haberleri yorumladı.

''Başarılarımız bazılarını rahatsız etmiş''

Yaklaşık bir yıl önce 16 gazeteci ile Küresel Gazeteciler Konseyi’ni kurduklarını belirten Dim şunları söyledi:

Hiç bir siyasi parti veya güç merkezine dayanmayan ve 3335 sayılı yasaya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla uluslararası birlik statüsünde kurulan sivil toplum kuruluşumuz kısa sürede misyonuna uygun olarak yaptığı ulusal ve uluslarası etkinliklerle adından söz ettirmiştir. Tüm gücümüzle ve inancımızla kısa sürede 79 ilimizde temsilcilerimiz atandı,

Ankara’da beş katlı genel merkez binamız hizmete girdi. Ancak, bu güçlü yapımız ve kısa sürede kazandığımız başarılarımız bazılarını rahatsız etmiş olacak ki şahsım üzerinden asılsız saldırılarla konseyimizin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz.



''Ülkücülüğüm aşikardır''

Oysa ben hiç bir zaman saklamadığım ülkücülüğüm ve 2014 yerel seçimlerinde adayı da olduğum için zaten üyesi olduğum aşikar olan MHP’liliğim üzerinden değerlendirilmek isterim. Geçmişte de bugün de liderim Dr. Devlet Bahçeli’nin paylaşım ve açıklamaları ile benimkiler birebir örtüşür. Kaldı ki, ülkemizin uçurumun kenarından döndüğü 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza en samimi ve en hayati desteği veren de liderimiz Sayın Bahçeli ile birlikte ülkücü camiadır.





''Algı operasyonu oyunlarını bu konsey bozar''

Bütün bu gerçekler ortadayken sırf KGK’ni ele geçirmek, eğer olmuyorsa da yıpratmak ve baltalamak üzerine kurgulanmış bu algı operasyonlarını bizler yine birlik ve beraberliğimiz ile bertaraf edebiliriz.

Öncelikle 1. Olağan genel kurul yaklaşırken, manidar bir zamanda gerçekleşen bu “çamur at izi kalsın” tarzı hareketlerin bizi güçsüz düşüremeyeceğini tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Aylar süren titiz bir inceleme sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile kurulan bir konseyin, gazeteciliğe 40 yılını vermiş ve siyasi kimliği de herkesçe bilinen Kurucu Başkanı üzerinden algı operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışılmasını hayretle izliyorum. Seçimlere 15 gün kala yürürlüğe konan bu algı operasyonu oyunlarını bu konsey bozar.

''Kirli ellerini üzerimizden çeksinler''

Çünkü bu konseyin üye Gazetecileri olarak, Türkiye’nin gücüne, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine ve Türk milletinin ferasetine sonsuz inancımız vardır. KGK’nin başarısını hazmedemeyenler, kirli ellerini üzerimizden çeksinler.



Ayrıca KGK Yönetim Kurulu, dünkü toplantısında oybirliğiyle şahsıma güvenoyu vererek ve yeni dönemde de Genel Başkan olarak devam etmem yönünde karar alarak, bu kirli oyuna en güzel yanıtı vermiştir. Bu vesileyle KGK için dik duran, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemizi sağlayan ve destek veren tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.