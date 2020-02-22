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Anadolu Efes, Bayern Münih’i paramparça etti

Anadolu Efes, THY Euroleague’de galibiyeti serisini sürdürdü. Lacivert-beyazlılar deplasmanda Bayern Münih’i 88-63 yendi.

Anadolu Efes, THY Euroleague 25. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 88-63 mağlup etti. THY Euroleague'de üst üste 10. kez kazanan lider Anadolu Efes, organizasyondaki 22. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 18. yenilgisini aldı.

THY Euroleague’de son 8’e kalmayı garantileyen Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 16 sayıyla en skorer isimdi. Chris Singleton 14, Krunoslav Simon 11, Tibor Pleiss 10 sayı üretti.

Anadolu Efes, THY Euroleague’deki bir sonraki maçında 27 Şubat Perşembe günü Alba Berlin’e konuk olacak. 

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