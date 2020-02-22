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Erol Bulut: Bu yarışın içinden düşmeyeceğiz

1-0’lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Alanyaspor Teknik Dirktörü Erol Bulut, “Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak, önümüzde 11 maç daha var. Bu 11 maçta futbolcularım bugün ikinci yarı oynadıkları futbolu gerçekleştirmeye çalışacak” dedi.

Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor’un bu yarıştan uzaklaşmayacağını söyledi.

Bulut, “Bazı maçlarda olduğu gibi bu sezon içerisinde iyi konsantre olarak başlayamadık. İlk yarıda zaten istediğimizi veremedik, daha baskılı oynamak istedik. Topu daha iyi aramızda tutmaya çalışmamız gerekirdi. İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik ama maalesef bugün şanslı olan taraf Sivasspor’du. İkinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu. Biz gol atmak istiyorduk, onu bulamadık. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Herkes Alanyaspor bu yarıştan çıktı, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak, önümüzde 11 maç daha var. Bu 11 maçta futbolcularım bugün ikinci yarı oynadıkları futbolu gerçekleştirmeye çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

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