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Fitch'ten Türkiye'nin kredi notu ve büyüme beklentisi açıklaması

Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti. Fitch ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.1'den yüzde 3.9 'a yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Türkiye'nin büyüme beklentisi 3.9'a yükseltildi 

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 3.1'den yüzde 3.9 'a yükseltti. Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi. Kuruluş değerlendirmesinde Türkiye'de cari açık gelişme gösterirken dış risklerin halen yüksek olsa da bir miktar gevşediğine vurgu yaptı. Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

1 Kasım'da görünümü durağana yükseltti 

Fitch, 2019 yılında Türkiye için 3 Mayıs'tayaptığı değerlendirmedekredi notunu BB, görünümü Negatif olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu BB-'ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise 'Negatif' olan görünüm 'Durağan'a yükseltilirken, kredi notu 'BB-' olarak korunmuştu.Fitchbu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu. Kuruluş Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.

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