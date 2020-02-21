Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi altın fiyatları yükseldi çare kalmadı

2010 yılında 30 bin harcayan şimdi 100 bin lira harcıyor

"Şimdi fiyatlar çok yüksek olduğu için 1 çift bilezik, küçük bir altın set, alyanslar ile düğünü geçiştirmeye çalışıyor. 2010 yılında evlenecek bir vatandaş oğlunu evlendirdiği zaman 20 bin ile 30 bin TL'ye altın alıyorsa, bu şimdi 100 bin TL'ye çıktı. Bunun nedeni de yine altının çok yükselişi.''