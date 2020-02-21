Düğünlerde 'imitasyon' altın dönemi altın fiyatları yükseldi çare kalmadı
ALTIN fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yaklaşan düğün sezonu öncesi birçok aileyi kara kara düşündürmeye başladı. Düğün yapmak isteyenler ise imitasyon altına yöneldi. Müşteri bulmakta zorlanan kuyumcular ise altındaki artışın devam edeceğini düşündüklerini söyledi.
Özellikle düğünlerde geline takılan altın miktarı ile bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, evlenmek isteyen çiftler, yükselen altın fiyatları karşısında imitasyon altınlara yöneldi. Düğün sezonunun yaklaşması ve yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek olan çiftler ve aileleri çevresine mahcup olmamak için takı olarak Çin ve Dubai’de üretilen imitasyon ürünleri almaya başladı. İmitasyon kemer, gerdanlık, akıtma, bilezik ve kordonlar, bijuteri ve pazarlarda satılıyor. Evlilik için altın almaya gücü yetmeyenler, fiyatları 5 liradan başlayıp 2 bin bin liraya kadar yükselen çeşitli ebatlardaki bu takılardan alıyor. Gerçeğini aratmayan taklit ürünlere rağbet gösterilirken, kuyumcu esnafı ise yükselen altın fiyatları karşısında müşteri bulamamaktan şikayet ediyor.
10 yılda 10 kat yükseldi
Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, altın fiyatlarının 10 yıl içerisinde 6 katına çıktığını söyleyerek, 2010 yılında evlenecek bir çiftin 20 ile 30 bin liralık altın aldığını günümüzde ise bunun 100 bin liraya kadar yükseldiğini anlattı. Sedat Özdinç, vatandaşların evlenirken aldığı altın miktarını azalttığını ifade ederek, düğünlerdeki altın geleneğini ve düşüşü şöyle özetledi:
Altına olan rağbet her gün azalıyor Bir diğer kuyumcu Sezai Çevirici de altındaki yükselişin devam edeceğini belirterek, "Altın bir yatırım, tasarruf aracı ancak insanlar ihtiyaç fazlalarını altına çevirip yatırım yapabilirler. Bu manada ülke ekonomisiyle, alım gücünün gitgide azalmasıyla birlikte altına olan rağbet her geçen gün azalıyor, işlerimiz sakin. Altının hızlı ve engellenemez yükselişi kuyumculuk sektörünü çok ciddi bir şekilde etkiliyor" dedi.
2010 yılında 30 bin harcayan şimdi 100 bin lira harcıyor
"Şimdi fiyatlar çok yüksek olduğu için 1 çift bilezik, küçük bir altın set, alyanslar ile düğünü geçiştirmeye çalışıyor. 2010 yılında evlenecek bir vatandaş oğlunu evlendirdiği zaman 20 bin ile 30 bin TL'ye altın alıyorsa, bu şimdi 100 bin TL'ye çıktı. Bunun nedeni de yine altının çok yükselişi.''