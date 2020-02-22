Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı artıyor! İsrail'e de sıçradı

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347’ye çıkarken İsrail'de ilk korona virüsü vakası doğrulandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs vakalarına müdahale tesisini gezdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477’sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288’e yükseldi.

Ölü sayısı 2 bin 347’ye ulaştı

Bununla birlikte son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 347’ye ulaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs vakalarına müdahale tesisini gezdi.



İsrail'e de sıçradı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının doğrulandığı bildirildi. Virüsün Japonya'daki gemiden ülkeye gelen bir yolcuda tespit edildiği ifade edildi.

11 vatandaş tahliye edilmişti

Öte yandan İsrail gece saatlerinde, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 11 vatandaşının tahliye edildiğini bildirmişti.

Taburcu sayısı 20 bini aştı

Ayrıca virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 365’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısının 113 bin 564’e gerilediği bildirilirken, bugüne kadar taburcu edilen kişilerin saysı ise 20 bini aştı.





Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti

Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong’da 68’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Acil durum ilan edilmişti

Kovid-19'un kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.