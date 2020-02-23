Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratan itiraflar! Baskı yaptılar pişmanım
ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür, 2011 yılında girdiği siyasi hayatıyla ilgili 9 yıl aradan sonra çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte "Hiç istemiyordum, baskı yaptılar, pişman oldum" diyen Şükür'ün olay açıklamaları...
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra 2011 seçimleriyle siyasete giren FETÖ firarisi Şükür'ün yıllar sonra yaptığı itiraflar Türkiye'nin gündemine oturdu.
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"Kıvırdı U dönüşü yaptı"
Siyasete hiç girmek istemediğini ancak baskı yapıldığını iddia eden Hakan Şükür, 2012'de övgüler dizerken şunları söylüyordu:
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İlkemiz, yaptığımız her işte hizmet etmek, topluma örnek insan olabilmek.
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Bu anlamda doğru bir model olabilmişim ki AK Parti’nin, Sayın Başbakanımızın teklifi ve teveccühüyle Meclis bünyesinde bulunmaya başladım.
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