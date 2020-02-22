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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 öğretim yılından itibaren, 'sınıfta kalma' olarak bilinen sınıf tekrarı sistemine yeniden geçileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde sınıfta kalmayı yeniden getireceklerini açıkladı. Bunun nedenini ise şöyle anlattı:

"Sınıfta kalmanın olmaması eğitimde önemli ölçüde seviye düşüklüğüne yol açtı. Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz."

Öğrenciler yüzeysel kalıyor

Liselerde ders sayısının azaltılması yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyen Selçuk, "Öğrenciler fazla ders nedeniyle konularda yüzeysel kalıyor. Bunu önce pilot okullarda uygulayacağız ve sistemde köklü düzenleme yapacağız" diye konuştu.

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