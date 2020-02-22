Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına, uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddettiklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

"Sözde barış planından cesaret alıyor"

Her seçim öncesinde, Filistin halkının haklarını gasbetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail yönetiminin bu alışkanlığını sürdürdüğünün görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

İsrail'in söz konusu yasa dışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır.

Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir.