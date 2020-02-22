Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şirin Payzın'a koronavirüs yanıtıyla olay oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını iddia eden Şirin Payzın'e cevap verdi. Bakan Koca'nın yanıtı sosyal medyada TT oldu.

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Gazeteci Şirin Payzın'ın İtalya dönüşü yaptığı paylaşım ve sonrasında aldığı yanıt gündeme oturdu. İstanbul Havaalanı'nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzın, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı'nı etiketleyerek şunları yazdı:



-"İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?"

Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtı bomba

Şirin Payzın'ın paylaşımına cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TT listesine giren şu satırları yazdı:



-"Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" dedi. Fahrettin Koca, Payzın'a verdiği yanıtta gülücük ifadesi de kullanırken paylaşımı binlerce beğeni aldı.