İsrail'den Mescid-i Aksa'da alçak saldırı!

Terör devleti İsrail'in polisi işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan cemaate tatlı dağıtan Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'daki cemaat, Filistinli kadının tatlı dağıttığı için darp edilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İsrail polisi ise tepki gösteren cemaate saldırarak, onları da gözaltına almakla tehdit etti.

Bir aydır devam ediyor

İsrail polisi, yaklaşık bir aydır cuma günleri sabah namazlarında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.