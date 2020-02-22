HABER /  CHP
ADV Philips Avent ürün indirimlerini kaçırmayın
ADV Tüm Mamas&Papas ürünlerinde indirim fırsatı!

İlhan Cihaner'den CHP yönetimine sert eleştiriler! Kötüye kullanıyorlar

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Cihaner tabanı dönüştürecek bazı ittifakların “yukarıdan” belirlendiğini belirterek, "bunun tartışılması gerek, yerel yönetim başarısı bu tartışmaların da önüne geçilecek şekilde kullanılıyor” dedi.

CHP Parti Meclisi Cihaner, 37. olağan kurultayda genel başkanlık adaylığı için zemin yoklama sürecinde olduğunu belirtti, partisine yönelik bazı eleştirilerde bulundu. Tabanı dönüştürecek bazı ittifakların “yukarıdan” belirlendiğini belirterek, bunun tartışılmasını isteyen Cihaner, "Yerel yönetim başarısı bu tartışmaların da önüne geçilecek şekilde kullanılıyor” dedi.

CHP’nin il kongrelerinde sona gelinirken, özellikle büyük kentlerde yaşanan tek aday tartışmaları, delegelerin oy kullanmaması ya da geçersiz oy vermesi gibi tepkilerle sonuçlandı. Tek aday tartışmalarıyla başlayan tepkinin 28-29 Mart’ta yapılacak 37. olağan kurultaya yansımasının nasıl olacağı konusunda farklı ihtimaller konuşulurken, genel başkanlık adaylığı için ilk çıkış CHP PM üyesi Cihaner’den geldi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Cihaner, kurultay sürecinin müdahale edilmeden yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Kötüye kullanıyorlar

Cihaner şunları söyledi;

Yerel yönetim başarısı bence tırnak içinde kötüye kullanılıyor. Mahalle delegelerinden itibaren siyasi sürece siyaset dışı müdahale edildiğini görüyoruz. Yerel yönetim başarısının parti içinde ittifak tartışmalarını engelledi.

Cihaner, şöyle devam etti;

İdeolojik olarak çok iddialı olan ve tabanı da dönüştürecek bazı ittifaklar yukarıdan belirleniyor. Bunun da tartışılması lazım. Yerel yönetim başarısı bu tartışmaların da önüne geçilecek şekilde kullanılıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Atakan Kayalar için 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken yorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert Kudüs tepkisi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtulan genç, Müslüman oldu
Samsun'da futbol camiasını şok eden ölüm! Kulüp başkanı aracında kafasına sıktı
Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
ÖNCEKİ HABERLER
E-ticaret devi Amazon Türkiye'de şirket satın aldı
Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
İsrail'den Mescid-i Aksa'da alçak saldırı!
ABD Meclisi'nde firari FETÖ'cüleri 'cesur gazeteciler' diye tanıttılar
Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
Allah'ın ahirette yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir günahları ne?
Yorumlar