HABER /  DÜNYA

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan adını verdi

İhlas Haber Ajansı

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Muzaffargarh bölgesindeki Pencap kentinde açılışını yaptığı hastaneye Recep Tayyip Erdoğan adını verdi.

Pakistan Başbakanı Khan, tören sırasında hastanenin Başkanı Khawaja Umar Farooq ve Kurucu Başkanı Mian Muhammad Ahsan ile de bir araya geldi.

Pencap Belediye Başkanı Sardar Usman Buzdar’da törene katılarak, yaptığı açıklamada hastanede, evsiz ve yoksullara barınak ve gıda desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye’ye Pakistan’ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs açıklaması
Atakan Kayalar'dan 'Uzaylılara inanıyor musun?' sorusuna enteresan cevap
400 yıl hapis riskine rağmen ifade verdi bulduğu fotoğraflar hayatını değiştirdi
İlhan Cihaner'den CHP yönetimine sert eleştiriler! Kötüye kullanıyorlar
Atakan Kayalar için 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken yorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert Kudüs tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Lewandowski 88'de attı Bayern'in yüzü güldü
Twitter kendisine destek veren kullanıcılara puan verecek
Fenerbahçe ile Galatasaray 391. randevuda
Öldürülen Özgür Duran'ın babasından Kadir Şeker isyanı
Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat anlatımlı cuma namazı kılınışı
Yorumlar