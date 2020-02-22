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THY'den önemli uygulama! Öğrencilere part-time çalışma imkanı sağlayacak

Türk Hava Yolları, "Anadolu İstasyonları Part-Time Öğrenci İstihdam Programı" kapsamında 3'üncü sınıf üniversite öğrencilerine part-time olarak iş imkanı sağlıyor.

6 ay sürecek programa başvurmak isteyenler için son tarih ise 1 Mart.

Samsun Üniversitesi'nde programı anlatana THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Havacılık ve Uzay Fakültesi'nde öğrencilerle buluştu. THY istihdam uzmanları, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Başvurular 1 mart'ta son

Part-time istihdam programının 6 ay süreceği, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY'de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceği belirten THY İstihdam Uzmanı Cihan Turan, öğrencilerin bu programa ilgi duymalarının kendileri için faydalı olacağını ve 17 Şubat'ta başlayan part-time istihdam programı başvurularının, 1 Mart'ta sona ereceğini ifade etti.

Soru cevap oyunu

Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyuna kayıt yaparak soruları cevapladı. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak birinci olan öğrenciye THY'e ait Businessclass yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere ise uçak maketi hediye edildi. Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

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