HABER /  GÜNCEL

Benzine pazartesi gecesi 16 kuruşluk zam bekleniyor! Dolardaki yükseliş etkiledi

Doların hızla yükselmesiyle birlikte pazartesi günü benzine 16 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

TL'nin Dolar karşısında yaşadığı değer kaybının ardından beklenen yakıt zammı pazartesi gecesi geliyor.

Zam pompa fiyatlarına yansıyacak

Konuyla ilgili önemli bilgiler veren akaryakıt sektörü yetkilileri, benzine 16 kuruşluk zam beklediklerini ifade ederek zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Benzinin aksine motorinde ise henüz zam beklentisi yok.

İstanbul'da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 16 kuruş zam sonrası 6.67'den 6.83 TL'ye yükselecek.

Dolardaki ani yükseliş belirleyici oldu

Bu haftaya 6.04'ten başlayan Dolar/TL, an itibariyle 6.10 seviyelerinde seyrediyor. Dolardaki yükseliş, benzine zam kararında etkili oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratacak itiraflar! Hiç istemiyordum pişmanım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüs açıklaması
Atakan Kayalar'dan 'Uzaylılara inanıyor musun?' sorusuna enteresan cevap
400 yıl hapis riskine rağmen ifade verdi bulduğu fotoğraflar hayatını değiştirdi
İlhan Cihaner'den CHP yönetimine sert eleştiriler! Kötüye kullanıyorlar
Atakan Kayalar için 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken yorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çok sert Kudüs tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe'yi imha planı
Fenerbahçe'nin derbideki patronu Kruse
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu
THY'den önemli uygulama! Öğrencilere part-time çalışma imkanı sağlayacak
6 ilde dikkat çeken FETÖ operasyonu
e devlet şifresi almak kaç para 2020 zamladı mı?
Yorumlar 6 yorum