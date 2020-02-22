Benzine pazartesi gecesi 16 kuruşluk zam bekleniyor! Dolardaki yükseliş etkiledi

Doların hızla yükselmesiyle birlikte pazartesi günü benzine 16 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

TL'nin Dolar karşısında yaşadığı değer kaybının ardından beklenen yakıt zammı pazartesi gecesi geliyor.

Zam pompa fiyatlarına yansıyacak

Konuyla ilgili önemli bilgiler veren akaryakıt sektörü yetkilileri, benzine 16 kuruşluk zam beklediklerini ifade ederek zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Benzinin aksine motorinde ise henüz zam beklentisi yok.

İstanbul'da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 16 kuruş zam sonrası 6.67'den 6.83 TL'ye yükselecek.