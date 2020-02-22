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Akılalmaz olayın adresi Ankara! Eşini öldürüp intihar eden astsubay: Ortak kararımız

ANKARA'da eşi Özlem Özen'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen'in "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, önceki akşam saatlerinde çiftin, Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerinde bulunan apartmanda oturdukları evde meydana geldi. 

Eşini öldürüp intihar etti

Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen bir nedenle eşi Özlem Özen'e tabaca ile ateş etti. Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not

Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen ile kamuda memur olan Özlem Özen'in 1,5 ay önce resmi nikahla evlendiği, düğünü ise temmuz ayında yapmayı planladığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Çağlar Özen'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özlem Özen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Özlem Özen'in, Kırşehir Kaman ilçesinde, otopsi işlemleri süren Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.

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