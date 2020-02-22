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Bursaspor için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurumspor deplasmanına giderken Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini illeti. Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  Kasapoğlu,  Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında  takımlarını desteklemek için Erzurum'a giderken kaza geçiren Bursasporlu taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. 

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarından Sedat Yıldız ile telefonda görüşerek, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.

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