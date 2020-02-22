Elektrik arızasını artık özel eğitimli dedektör köpekler tespit edecek

Özel eğitimli dedektör köpekler Lady ve Carlos, koklayarak yer altında meydana gelen elektrik arızasını tespit ediyor.

Elektrik arızalarını yüzde 90 oranında doğru tespit eden köpekler, yanık kablo koklatılarak 6 ayda eğitildi.

Özel eğitimli dedektör köpekler

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) elektrik arızlarına hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla özel eğitimli dedektör köpekleri kullanmaya başladı.

Müdahale süresini kısaltıyor

Dedektör köpeklerin yeteneklerini elektrik arızalarında kullanma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) başta olmak üzere ileri teknolojiye sahip pek çok yöntemi aktif bir şekilde kullandıklarını bununla birlikte müdahale sürelerini kısaltmak için yardımcı yöntemlere yöneldiklerini söyledi.

Arızalar daha hızlı tespit ediliyor

Arızaların daha hızlı tespit edildiğini ve zamandan tasarruf ettiklerini belirten Yiğit, şunları kaydetti: Köpekler yer altı kablolarında meydana gelen arızanın kokusunu alıyor. Hedefimiz, zamandan tasarruf etmek ve müşteri memnuniyetini en üstte noktada tutmak.