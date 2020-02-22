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Ankara Barosu Ceren Damar davasında sanık avukatının savunmasına soruşturma başlattı

Ankara Barosu Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki karar duruşmasında sanık avukatı Vahit Bıçak'ın "baskı yaparak cinsel ilişki istedi" ve "15 Temmuz lehine tweet attı" savunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki karar duruşmasında sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yaptığı savunma tartışma konusu oldu. Ankara Barosu eren Damar Şenel cinayeti davasındaki karar duruşmasında sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma başlattı.

Akademisyen Ceren Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceren Damar davasında karar çıksa da Türkiye’nin gündemine sanık avukatı Vahit Bıçak’ın savunması gündeme oturdu.

Cinsel talep iftirası

Sanık ile maktule arasında ilişki olduğu iddiasını yineleyen Bıçak, “Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleriyle yine tepki çekti.

15 Temmuz iddiası 

Bıçak, “Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı” iddiasında da bulundu.

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