HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu’dan Gül'ün açıklamasına çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamalarına "Yazıklar olsun size" diyerek çok sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Abdullah Gül'ün tartışma yaratan röportajında "Gezi Parkı ile gurur duyuyorum" açıklamasıyla ilgili, "içime hançer gibi saplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sanki ülkede yaşamıyormuş gibi..."

O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.

"Yazıklar olsun size"

Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratacak itiraflar! Hiç istemiyordum pişmanım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiliz gazete telsiz konuşmalarını yayınladı! Esad'ın subayının sözleri çıldırttı
İran'da ölümcül virüs hızla yayılıyor! Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ankara Barosu Ceren Damar davasında sanık avukatının savunmasına soruşturma başlattı
Akılalmaz olayın adresi Ankara! Eşini öldürüp intihar eden astsubay: Ortak kararımız
Mete Yarar'ın iddiası olay oldu ömrü bir haftayı bulmaz
Benzine pazartesi gecesi 16 kuruşluk zam bekleniyor! Dolardaki yükseliş etkiledi
ÖNCEKİ HABERLER
Soyadı değişikliği başvurularıyla ilgili yeni hizmeti İçişleri Bakanlığı duyurdu
Elektrik arızasını artık özel eğitimli dedektör köpekler tespit edecek
Pakistan Başbakanı Khan'dan büyük jest! Yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor
Bursaspor için geçmiş olsun mesajı
Okullar ne zaman kapanacak 202 MEB okul tatilleri dönemleri
Yorumlar 4 yorum