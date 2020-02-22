Bakan Soylu’dan Gül'ün açıklamasına çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamalarına "Yazıklar olsun size" diyerek çok sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Abdullah Gül'ün tartışma yaratan röportajında "Gezi Parkı ile gurur duyuyorum" açıklamasıyla ilgili, "içime hançer gibi saplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sanki ülkede yaşamıyormuş gibi..."

O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.

"Yazıklar olsun size"

Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size.