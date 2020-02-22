Konyaspor kaçtı Kayseri kovaladı! Bol gollü maçta gülen yok

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında 2-0 geriye düştüğü Konyaspor karşısında durumu 2-2'ye getirerek bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılı ekibin gollerini Kravets ve Pedro Henrique atarken, Konya'nın golleri Ömer Ali ve Hadziahmetovic kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Maça Konyaspor etkili başladı. 8. dakikada Konyaspor'un attığında Shengelia topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu attı, kaleci Lung çıkardı ancak top Ömer Ali Şahiner'in önüne düştü. Ömer, topu boş kaleye gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Lung'un hatası gol getirdi

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Konyaspor sol köşeden korner kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya kaleci Lung kalesinden çıkarak uzaklaştırmak istedi ancak top arka direkte boş pozisyonda Amir Hadziahmetovic'in önüne düştü. Hadziahmetovic şutunu attı ve top filelerle buluştu: 0-2.

45+2. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderilen ortaya Mesanovic kafasını vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol edemedi. Seken topu Kravets tamamladı ve Kayseri farkı bire indirdi: 1-2.

Maçın ilk yarısı 2-1'lik Konya üstünlüğü ile sona erdi.

Farklı bir kayseri

İkinci yarı farklı bir Kayserispor vardı. 57. dakikada Miguel Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Bernard Mensah, ceza alanı içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı soluna giden topu iyi uzanarak çelmeyi başardı.

Aynı dakika içerisinde bir kez daha tehlikeli gelen Kayserispor'da, sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Bernard Mensah ceza alanı içine ortasını yaptı. Diego Angelo, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan Kırıntılı bir kez daha gole izin vermedi.

Aranan gol geldi

Kayserispor aradığı golü 87. dakikada buldu. Konyaspor'un tehlikeli atağını ev sahibi ekibin savunması çıkardı. Dönen topta Mensah rakibini geçti ve Pedro Henrique'ye gönderdi. Henrique topu düzeltti, vuruş açısı aradı ve şutunu atarak durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, 2-0 geriye düştüğü maçta durumu 2-2'ye getirerek bir puanı hanesine yazdırdı. Konya ise 2-0'lık avantajı koruyamayarak 3 puanı kaçırdı.