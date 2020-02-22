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Bakan Soylu'dan kritik PKK açıklaması: Dağdaki sayıları 500 civarında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile ilgili yaptığı açıklamada "Bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı, PKK'nın son durumuyla ilgili verdiği bilgiler dikkat çekti.

"Dağdaki sayıları 500 civarında."  diyen Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Teslim olanlar ve ikna edilenler

5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı.

PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında.

"İkna ile getirdiğimiz 40 kişi var"

Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz.

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