Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine yanıt

İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete rağmen törene katılmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Darbe söylentilerine de değinen Erdoğan, "Oyuna gelmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolunun açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları...

- İzmir'i PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkemizin en önemli limanını inşa edeceğimiz Çandarlı'ya bağlıyoruz. Bugün; Koyundere, Aliağa, Çandarlı kısmını da hizmete vererek bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirmiş oluyoruz. Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projemiz yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğüyle İzmir'e yakışan bir eser oldu.

- Bu otoyolun ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. 83 milyonun Cumhurbaşkanı olarak İzmir'in de hizmetindeyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlara 228 milyon lira kira yardım sağladık. Organize sera bölgesi ile toplamda 1 milyar lira yatırım yapıyoruz. Gördes barajı ile İzmir'i suya kavuşturduk. Bu görev Büyükşehir Belediyesi'nindi ama yapamadılar.

''Aramızda yoksun, göremiyorum''

- Bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdim. Ayrıca İzmir Milletvekili olan Sayın Kılıçdaroğlu’na da bu çağrıyı yaptım. Aramızda yoksun, göremiyorum. İzmirlilerin yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir’i çok büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz.

''Göztepe'yi stadyumuna kavuşturduk mu?''

- Türkiye’nin diğer 80 vilayeti gibi son 17 yılda yaptığımı 17 milyar dolar yatırımla İzmir’in de çehresini değiştirdik. Göztepe'yi stadyumuna kavuşturduk mu? Alsancak Stadyumu’nun da inşasında sona yaklaşıyoruz. Karşıyaka’yı da stadyumuna kavuşturmak için gayretlerimiz sürüyor. İzmir’e 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne kadar yaklaşık 6 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete soktuk. 2060 yataklı Bayraklı şehir hastanemizle birlikte 5 hastanenin yapımı devam ediyor. 19500 adet konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik.

''228 milyon lira kira yardımı sağladık''

- 44 bin 279 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. 39 bin 260 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlarımıza 228 milyon lira kira yardımı sağladık. 523 kilometre ilave ile bölünmüş yolu 926 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir yolunu 8-9 saatten 3 buçuk saate, Bursa’yı 1 saate, Eskişehir’i 2-2.5 saate düşürdük.

''Tarımda İzmir’e son 17 yılda 4.5 milyar lira hibe desteği verdik''

- İzban’ı şehrimizi kazandırdık mı? Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne demiryolu bağlantısını kurduk mu? İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni’nin yapımı devam ediyor. İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projesinin etüt projesi tamamlandı, imar çalışmaları sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. Tarımda İzmir’e son 17 yılda 4.5 milyar lira hibe desteği verdik. 6.6 milyar lira da orman su yatırımı yaptık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 38 projeye 23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdik.

''Bu oyunlara gelmeyeceğiz''

- Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.

''Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır''

- Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır. Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz.

''Ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir''

- Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir. Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir.

''Yol haritamızı belirledik''

- Dün akşam sayın Putin ile görüştük. Gündüz Macron ve Merkel ile görüşme yaptık. Değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu duyuracağız. Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayacağız. Daha sağlam ve kararlı adımlar atacağız.