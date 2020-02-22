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İETT İBB'den ikinci el otobüs alacak

İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş.'den, eski model ve kullanılmış 130 otobüs alacak.

İETT'nin açtığı ihaleyi, Otobüs A.Ş. 15 milyon 922 bin 510 TL'ye üstlendi. Otobüs A.Ş., söz konusu otobüsleri 2 ay içinde İETT'ye teslim edecek.

İETT'nin 15 Ocak 2020 tarihinde, “23 Adet Dizel Yakıtlı Solo Tip Ve 107 Adet Doğalgaz Yakıtlı (CNG) Solo Tep Otobüs" adı altında açtığı otobüs alım ihalesi sonuçlandı. İhaleye tek teklif veren, İBB'nin şirketlerinden İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş., 15 milyon 922 bin 510 TL'ye ihaleyi aldı. İETT, Otobüs A.Ş. ile 12 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzaladı. İhale şartnamesine göre, Otobüs A.Ş. toplam 130 otobüsü 60 gün içinde İETT'ye teslim edecek. Sözleşme imzalandıktan sonra Otobüs A.Ş.'nin adı, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirildi. İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yapıyor. İBB yetkilileri, Otobüs A.Ş.'de otobüslerin bulunduğunu kaydetti.

Tüm donanım aktif ve orijinaline uygun çalışır olacak

Otobüsler ayrıca alçak tabanlı ve basamaksız olacak. Araçlar bulunduğu döneme ait motorlu taşıtlar vergisi ödenmiş ve resmi plaka işlemleri tamamlanmış halde İETT teslim edilecek. Otobüslerde ayrıca bulunması gereken standart teknik donanımlar içinde otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi de olacak. Otobüslerde hasar darbe ezik, çürük, paslanma, boyalarında dökülme ve sökülme olmayacak, araçların orijinalinde bulunan tüm donanım aktif ve orijinaline uygun çalışır olacak. Otobüsler kamera kayıt sistemiyle donatılmış olacak.

400-500 bin lira arasında

Piyasaya ikinci el aynı özelliklerdeki otobüslerin ortalama değerinin 400-500 bin lira arasında olduğu kaydediliyor.

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