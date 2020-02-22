HABER /  YEREL
ADV Philips Avent ürün indirimlerini kaçırmayın
ADV Tüm Mamas&Papas ürünlerinde indirim fırsatı!

İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları defnedildi annesi kazağı elinden hiç bırakmadı

İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. 

Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü. 

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

Oğlunun kazağını kokladı

Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı.  Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.

İki gün önce İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.  Şehidin 5 kardeş oldukları öğrenildi.

İlgili Haberler
İngiliz gazete telsiz konuşmalarını yayınladı! Esad'ın subayının sözleri çıldırttı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Binbir surat' yakayı ele verdi! Ayaklı suç makinesinin girmediği kılık kalmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine yanıt
Bakan Soylu’dan Gül'ün açıklamasına çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı
İngiliz gazete telsiz konuşmalarını yayınladı! Esad'ın subayının sözleri çıldırttı
İran'da ölümcül virüs hızla yayılıyor! Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ankara Barosu Ceren Damar davasında sanık avukatının savunmasına soruşturma başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
İETT İBB'den ikinci el otobüs alacak
Konyaspor kaçtı Kayseri kovaladı! Bol gollü maçta gülen yok
Mario Lemina: Hep birlikte tarih yazalım aslanlar
Bakan Soylu'dan kritik PKK açıklaması: Dağdaki sayıları 500 civarında
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den "darbe söylentileri"ne tepki
Okullar ne zaman kapanacak 202 MEB okul tatilleri dönemleri
Yorumlar