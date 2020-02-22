HABER /  GÜNCEL

Olay yeri Konya! Gelin arabası süsü verip milyonluk soygun yaptılar

KONYA'da, maskeli ve silahlı 2 kişi, gelin arabası süsü verdikleri araçla geldikleri kuyumcudan 200 bilezik ve 40 bin lira alıp kayıplara karıştı.

Soygun, saat 11.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı.

Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası süsü verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 şüpheli, kuyumcudükkanına girdi. 

200 bilezik ile 40 bin lira

Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 200 bilezik ile 40 bin lirayı alıp kaçtı. 

Yüzleri maskeli ve pompalı tüfekliydiler

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken Hüseyin Solak yaşananları şöyle anlattı:

Biri hızla içeri girdi. Biri diğer taraftan dolaştı. Yüzleri maskeliydi, ellerinde pompalı tüfek vardı. 22 ayar bilezikleri aldılar. Bir çuval içerisine bilezik ve altınları koyup kaçtılar. Mustafa abinin ellerini bağlamaya çalıştılar ama başaramadılar.

Soygun olayının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek bilgi aldı.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratacak itiraflar! Hiç istemiyordum pişmanım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları defnedildi annesi kazağı elinden hiç bırakmadı
'Binbir surat' yakayı ele verdi! Ayaklı suç makinesinin girmediği kılık kalmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine yanıt
Bakan Soylu’dan Gül'ün açıklamasına çok sert sözler: İçime hançer gibi saplandı
İngiliz gazete telsiz konuşmalarını yayınladı! Esad'ın subayının sözleri çıldırttı
İran'da ölümcül virüs hızla yayılıyor! Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü! İdlib diplomasisi
İETT İBB'den ikinci el otobüs alacak
Konyaspor kaçtı Kayseri kovaladı! Bol gollü maçta gülen yok
Mario Lemina: Hep birlikte tarih yazalım aslanlar
Bakan Soylu'dan kritik PKK açıklaması: Dağdaki sayıları 500 civarında
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat anlatımlı cuma namazı kılınışı
Yorumlar