Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü! İdlib diplomasisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu’nın ile telefonda son günlerde tansiyonun zirve yaptığı İdlib'i görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefon görüşmesi oldu. Telefon görüşmesinde Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki durum hakkında fikir alışverişi yapıldı” denildi.

Açıklamanın devamında “Telefon görüşmesi sırasında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun istikrara kavuşturulması konusu da ele alındı” ifadelerine yer verildi.

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi

Söz konusu telefon görüşmesi, Türkiye'nin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin gerisine geri çekilmesi için Suriye ordusuna şubat sonuna kadar ‘süre verdiğini’ söylediği bir döneme denk geldi.

Rusya ise İdlib bölgesindeki durumun, sahada son dönemde oluşmuş olan durum üstünden çözüme kavuşturulması gerektiğini söylüyor.