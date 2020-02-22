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Rektör Ahmet Akgündüz FETÖ'den ceza alan Kavurmacı'ya sahip çıktı! Yaşayan evliya

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezası alan ESKİ İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı’ya sahip çıkarak, 'yaşayan evliya' nitelemesi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı’ya dün FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Topbaş’ın dünürü, Ömer Faruk Kavurmacı’nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı da, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. 

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Şevki Kavurmacı için “Yaşayan evliya” dedi ve FETÖ’den verilen hapis cezalarını eleştirdi.

İşte Ahmet Akgündüz’ün o mesajı:

Ne olmuştu?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.

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