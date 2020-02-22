Millet Kütüphanesi'ne ziyaretçi akını! İçerden ilk fotoğraflar hayran bıraktı
Geçtiğimiz Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapılarını açan Millet Kütüphanesi, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan dev kütüphanenin içerisiden ilk fotoğraflar geldi.
Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arazisine inşa edilen Millet Kütüphanesi 20 Şubat Perşembe günü görkemli bir törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet misafirinin katılımıyla açılan devasa kütüphane artık milletin hizmetinde. Milyonlarca eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlamaya başladı. Kütüphaneye daha şimdiden ilgi büyük oldu. Bununla birlikte kütüphanenin içerisiden ilk fotoğraflar da geldi. Millet Kütüphanesi tasarımıyla adeta kendine hayran bıraktı.
Açılışının ardından ilk gün yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphane kitapseverin beğenisini kazandı.
Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabiliyor.
Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından "hızlı giriş kartı" alarak kütüphaneden yararlanabiliyor. Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar ise kütüphane giriş bankolarından hızlı giriş kartı alarak turnikelerden geçiyor.