Millet Kütüphanesi'ne ziyaretçi akını! İçerden ilk fotoğraflar hayran bıraktı

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arazisine inşa edilen Millet Kütüphanesi 20 Şubat Perşembe günü görkemli bir törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet misafirinin katılımıyla açılan devasa kütüphane artık milletin hizmetinde. Milyonlarca eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlamaya başladı. Kütüphaneye daha şimdiden ilgi büyük oldu. Bununla birlikte kütüphanenin içerisiden ilk fotoğraflar da geldi. Millet Kütüphanesi tasarımıyla adeta kendine hayran bıraktı.