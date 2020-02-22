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Koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi!

İtalya Serie B'de Ascoli'nin Cremonese'yi konuk edeceği mücadele koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

İtalya Serie B'de Ascoli ile Cremonese arasında yerel saatle 15:00'te oynanması planlanan mücadele, koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre son birkaç saatte Lombardia bölgesinde yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle maçın ertelendiği bildirildi.

40 amatör maç ertelenmişti

İki takım yerel saatle 13:00 civarı stada gelmiş, hatta seremoniye çıkacak çocuklar da stada ulaşmıştı. Fakat maç ileri bir tarihe ertelendi. İtalya'da amatör seviyedeki 40 maç da ertelenmişti.

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