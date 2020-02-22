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Atakan Kayalar'dan 'Uzaylılara inanıyor musun?' sorusuna bir garip cevap

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu isimlerden Atakan Kayalar'a, konuk olduğu konuk olduğu Erol Köse'nin programında "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Atakan "Evet. Uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" dedi.

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen yaptığı açıklamalar ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, Erol Köse'nin konuğu oldu. Küçük filozof diye anılmaya başlayanKayalar, canlı yayında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

'Uzaylılara inanıyor musun?' sorusuna garip cevap

Okuduğu kitaplar, ilginç söylemleri ve yaptığı yorumlarla bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı isim olan Atakan Kayalar'a konuk olduğu son canlı yayında "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında bir süre duraksayan Atakan, "Evet, uzaylılara inanılmaz. Zaten vardır" ifadelerini kullandı.

"Bulursak silahlarımızla taramalıyız'' 

Konuşmanın devamında Erol Köse, Atakan'a "Sence dünyada insan kılığında uzaylılar olabilir mi?" şeklinde bir soru daha sordu. Atakan da bu soruya "Eğer bulursak mutlaka onları silahlarımızla taramalıyız" diyerek yanıt verdi.

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