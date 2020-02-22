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Sörloth gözünü rekora dikti

Beşiktaş filelerini iki kez havalandırarak gol sayısını 19'a çıkaran Alexander Sörloth, gözünü Şota'nın rekoruna dikti.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin henüz 5. dakikasında topla buluşan Alexander Sörloth, dar açıdan nefis bir gole imza attı.

Boateng ve Vida'nın golleriyle 2-1 öne geçen Beşiktaş galibiyeti kutlamaya başlarken, 90. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu siyah-beyazlı ekibi adeta yıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

ŞOTA 25 GOL ATMIŞTI
Karius'u iki kez mağlup ederek gol sayısını 19'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu, Şota'nın rekoruna göz dikti.

Norveçli oyuncu, eğer sezon bitene kadar 26 gole ulaşırsa, Trabzonspor tarihinin en golcü forveti olan Şota'yı (25 gol) geçmiş olacak.

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