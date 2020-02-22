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Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, evinde ağırladığı Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin golünü 71. dakikada Cameron Jerome kaydetti. Gaziantep'in golü 90+2. dakikada Souleymane Diarra'dan geldi.

Göztepe haftaya Kayserispor ile karşılaşacak
Bu beraberliğin ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe puanını 34 yaptı. Gaziantep ise 31 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Kayserispor'a konuk olacak. Gaziantep de Mediol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Maçı TFF başkanı da takip etti
Karşılaşmanın 62. dakikasında Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica sarı kart gördü. Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.

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