HABER /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Ben oyunculara gol atmasını öğretemem

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı 2-2 biten karşılaşmada oyuncularının kaçırdığı gol pozisyonlarından dem vurdu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarışın içinde olduğumuz söylenemez"
"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum."

"Pozisyona girdin mi atacaksın"
Diaby'nin maçın kritik anında kaçırdığı gol pozisyonuna da değinen Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Her şeyi yaptık bugün. Oyuna hakimdik. Çok pozisyona girdik. Oyuncularım istekli ve arzuluydu. Ancak böyle maçları küçük ayrıntılar belirliyor. Girdin mi atacaksın yani."

"Vuruş, oyuncuya öğretilmez"
"Ben antrenmanda frikik atarak, vuruş yapmayı öğrenmedim..Vuruş, oyuncuya öğretilmez. Fizik yüklenir, taktik anlatılır, vuruş öğretilmez."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül, kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi
AKINCI TİHA'da müthiş özellik! Selçuk Bayraktar açıkladı
Telefonuna küfürlü mesaj gönderen kişiyi öldürdü
Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Putin ile bir araya gelecek
Macron, hayvanların kalitesini kontrol etti
ÖNCEKİ HABERLER
Sörloth gözünü rekora dikti
Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu
ABD'den gelen sapık Türkiye'de yakalandı! Küçük çocuklara cinsel içerikli...
Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi!
Regaib Kandili geliyor 2020 dini günler takvimi Diyanet
Yorumlar