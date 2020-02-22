Sergen Yalçın: Ben oyunculara gol atmasını öğretemem

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı 2-2 biten karşılaşmada oyuncularının kaçırdığı gol pozisyonlarından dem vurdu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarışın içinde olduğumuz söylenemez"

"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum."

"Pozisyona girdin mi atacaksın"

Diaby'nin maçın kritik anında kaçırdığı gol pozisyonuna da değinen Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Her şeyi yaptık bugün. Oyuna hakimdik. Çok pozisyona girdik. Oyuncularım istekli ve arzuluydu. Ancak böyle maçları küçük ayrıntılar belirliyor. Girdin mi atacaksın yani."

"Vuruş, oyuncuya öğretilmez"

"Ben antrenmanda frikik atarak, vuruş yapmayı öğrenmedim..Vuruş, oyuncuya öğretilmez. Fizik yüklenir, taktik anlatılır, vuruş öğretilmez."