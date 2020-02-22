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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunu görüşmek üzere 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacaklarını açıkladı.

Dün Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'e, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

''18 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. Yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine göre ayrım yapmadık. Bundan 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.''

"Kararlar alırken kimseden icazet almıyoruz"
İnsansız hava aracı için Amerika'ya bize insansız hava aracı verin dediğimizde 'Kongre'den geçiremedik' dediler. Savunma sanayiinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz, şimdi biz tankımızı zırhlı araçlarımızı üretiyoruz. Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadele ederken de kimseden icazet almıyoruz.

"İdlib'de de barışı tesis edeceğiz"
Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var. İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz. İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim.

5 mart'ta 4'lü İdlib zirvesi yapılacak
Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız.

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