Beşiktaş Trabzonspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 23. haftasının kritik mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Dev mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bordo mavililer 5. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti. Siyah beyazlılar 57'de Kevin-Prince Boateng ve 64'te Domagoj Vida'nın golleriyle 2-1 öne geçerken 90+1'de Alexander Sörloth son sözü söyledi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken Trabzonspor 45 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ 2-2 TRABZONSPOR (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

90'Hakem maçın son düdüğünü çaldı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Deplasman Golü90'Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaşlı oyuncuların dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi.

87'Beşiktaş'ta Nkoudou çıktı yerine Necip girdi.Georges-Kevin N'Koudou - Necip Uysal



84'Campi'nin çok uzaklardan şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

81'Beşiktaş etkili geldi! Sağ çaprazdan topla ceza sahasına giren



Tyler Boyd'un şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

Sarı Kart79'Ekuban'a faul yapan Elneny sarı kart gördü.Sarı Kart - Mohamed Elneny



Oyuncu Değişikliği77'Beşiktaş'ta Boateng çıktı yerine Boyd girdi.Kevin-Prince Boateng - Tyler Boyd



73'Trabzonspor etkili geldi! Sol kanattan gelen ortada Guilherme'nin kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

64'Vida attı Beşiktaş 2-1 öne geçti.Gol - Domagoj Vida



Oyuncu Değişikliği63'Beşiktaş'ta Jeremain Lens çıktı yerine Abdoulay Diaby girdi.Jeremain Lens - Abdoulay Diaby



61'Caner'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından yaşanan karambolde top en son Elneny'de kaldı. Elneny'nin vuruşunu Uğurcan son anda köşeden kornere çeldi.

57'Boateng skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.Gol - Kevin-Prince Boateng



56'Beşiktaş etkili geldi! Sağ kanattan gelen ortada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



Oyuncu Değişikliği54'Trabzonspor'da Sturridge çıktı yerine Kamil Ahmet Çörekçi girdi.Daniel Sturridge - Kamil Cörekci



53'Burak Yılmaz'ın kullandığı frikik baraja çarparak kornere çıktı.



Sarı Kart52'Campi, Boateng'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli noktadan frikik kazandı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



45'İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.



41'Sosa, savunma arkasına sarkan Guilherme'ye pasını göndermek istedi. Kalesinden çıkan Karius topun sahibi oldu.



38'Beşiktaş yine etkili geldi! Lens ceza sahası içine girerek sağdan çizgiye indi yaptığı ortada Burak Yılmaz'dan önce kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.



34'N'koudou sol çaprazdan ceza alanına sokuldu kaleyi karşısına alarak sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle önledi.



30'Yarım saatlik dilimde Trabzonspor'un golden sonra yarı alanına çekildiğini görüyoruz. Beşiktaş baskısını artırdı.

27'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda ise altı pasta Boateng gelişine şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.



24'Sturridge'in falsolu şutu yandan dışarı çıktı.



20'Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ruiz topu uzaklaştırdı. Dönen topa Ndiaye vuruşunu yaptı. Bu sefer de Gökhan tehlikenin büyümesini önledi.



6'Burak Yılmaz'ın kullandığı frikik barajdan geri geldi. Devamın savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14'Victor Ruiz, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e pasını göndermek istedi. Araya giren Novak topu taca yolladı.



12'Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği topta Sörloth istediği kontrolü sağlayamadı ve top auta çıktı.



10'Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.

5'Sörloth takımını 1-0 öne geçiren golü attı.Gol - Alexander Sörloth



3'Uğurcan'ın hatasıyla oluşan Beşiktaş atağında Burak Yılmaz topla buluştu ama Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.



2'Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasına Lens kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve dev maç başladı.

İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, N'Koudou, Lens, Boateng, Burak.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth.