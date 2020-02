İletişim Başkanı Altun: Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib ile ilgili gerçekleşen telefon konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından değerlendirdi.

Erdoğan'ın İdlib ile ilgili endişelerini dile getirdiğini belirten Altun, 'Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz' vurgusu yaptı. Fahrettin Altun paylaşımında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinde İdlib’le ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya’nın Esad rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız.

President Erdogan expressed his concerns about Idlib to President Putin in a phone call. Russia’s support for the Assad regime worsens the already terrible humanitarian situation. We are faced with a million refugees along our border and heightened risks to our security.