Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili İletişim Başkanı Altun "Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib ile ilgili gerçekleşen telefon konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından değerlendirdi.

Erdoğan'ın İdlib ile ilgili endişelerini dile getirdiğini belirten Altun, 'Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz' vurgusu yaptı. Fahrettin Altun paylaşımında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinde İdlib’le ilgili endişelerini dile getirdi. Rusya’nın Esad rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız.

President Erdogan expressed his concerns about Idlib to President Putin in a phone call. Russia’s support for the Assad regime worsens the already terrible humanitarian situation. We are faced with a million refugees along our border and heightened risks to our security. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 22, 2020

Soçi’de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın.

Esad rejiminin korkunç eylemleri, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgemizin istikrarsızlaşmasıyla sonuçlanıyor. Sabrımız çoktan taştı ama Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız.

Milyonlarca masum Suriyelinin yerlerinden edilmesini hiçbir gerekçe meşru kılamaz. Bölgedeki terör gruplarıyla oldukça kararlı bir şekilde savaşmaktayız. Rusya, rejimin, terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir.

Rejimin korkak güçleri Suriye halkı için ateşkes ve güvenlik sağlamaya çalışan cesur askerlerimize saldırılarını sürdürmektedir. Kendi halkına karşı suç işleyen bu kana susamış rejimi savunanlar bir kez daha düşünmelidir. Hiçbir şey bizi caydıramaz.”