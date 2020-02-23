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Temel Karamollaoğlu, partisinin görüşünü açıkladı

Temel Karamollaoğlu, partisinin siyasi görüşü için "Ne sağcıyız ne de solcuyuz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memleketi Sivas’ta, partisinin kanalında hem gazetecilerin sorularını cevaplandırdı, hem de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde ise, partisinin hangi görüşten olduğu vardı.

"BİZ NE SOLCUYUZ NE DE SAĞCIYIZ"
Gazeteciler Karamollaoğlu'na, CHP ile yapılan ittifakı hatırlatarak Saadet Partisi'nin "sağ merkezli mi yoksa sol merkezli mi" olduğuna dair soru yöneltti.

Saadet Lideri ise, partisinin sağ veya sol görüşte olmadığını belirterek, "Biz ne solcuyuz ne de sağcıyız, biz hak yolundayız. Bizi nereye koymaya kalkarlarsa kalksınlar. Bizim ifadelerimiz çok net" şeklinde cevap verdi.

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